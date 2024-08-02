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تحقيق أسترالي بحادثة "سنترال وورلد كيتشن" بغزة..أبرز النتائج

2
AUGUST
2024
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قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ يوم الجمعة إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن إخفاقا كبيرا في اتباع الإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.
 
وقتلت غارات جوية إسرائيلية في أبريل سبعة من العاملين لدى منظمة "سنترال وورلد كيتشن" في غزة، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الدول.
 
وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.
 
ووصف الجيش الإسرائيلي آنذاك الواقعة بأنها خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث.
 
وخلصت مراجعة أسترالية صدرت يوم الجمعة إلى إخفاقات خطيرة في اتباع إجراءات القوات الإسرائيلية، وخطأ في التحديد وأخطاء في اتخاذ القرار.
 
وشددت وونغ على أن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.
 
وأفادت في بيان "لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات".
 
وأضافت "ما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عملية المدعي العام العسكري وقراره".
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