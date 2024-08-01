«نيويورك تايمز»: خامنئي أمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال هنية

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الشرق الأوسط السعودية: أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمراً بضرب إسرائيل بشكل مباشر، رداً على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران، وفقاً لثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على الأمر تحدثوا إلى صحيفة «نيويورك تايمز».

وأعطى خامنئي الأمر في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح أمس(الأربعاء)، بعد وقت قصير من إعلان إيران عن مقتل هنية، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة، بما في ذلك عضوان من «الحرس الثوري» الإيراني، وطلبوا عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً.