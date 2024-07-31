روسيا اليوم: "خوفا من رد حزب الله"... السلطات "الإسرائيلية" تأمر بفتح الملاجئ في تل أبيب ووسط البلاد

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روسيا اليوم: أفادت وسائل إعلام عبرية أمس الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية أمرت بفتح الملاجئ في تل أبيب وريشون لتسيون، تحسبا من رد "حزب الله" على القصف الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

"خوفا من رد حزب الله".. السلطات الإسرائيلية تأمر بفتح الملاجئ في تل أبيب ووسط البلاد

وقالت صحيفة "معاريف": "أعلنت السلطات المحلية في وسط البلاد، بما فيها ريشون لتسيون، أنها فتحت الملاجئ خوفا من رد فعل من حزب الله".

وأضافت: "بالنسبة لإسرائيل، فقد انتقلت الكرة الآن إلى ملعب حزب الله"، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قالوا: "ليس لدينا مصلحة في المزيد من التدهور الأمني. وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو".