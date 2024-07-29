زيلينسكي زار الجنود في فوفشانسك على الجبهة في خاركيف

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توجّه الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي إلى منطقة فوفشانسك على الجبهة في خاركيف، في شمال شرق البلاد، قرب الحدود مع روسيا، التي كانت قواتها تحاول اختراقها.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "جبهة خاركيف مركز القيادة المتقدم لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فوفشانسك.”

وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر مع البيان وهو يمنح الجنود جوائز الدولة ويصافحهم.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن روسيا واصلت الضربات الجوية في الأماكن الحدودية بالمنطقة وإن القوات الأوكرانية صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ستة هجمات قرب فوفشانسك وقرية هليبوك على بعد أكثر من 30 كيلومترًا إلى الغرب.