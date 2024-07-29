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الرياح والحرارة المرتفعة تؤجج الحريق الضخم في كاليفورنيا

29
JULY
2024
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واصلت فرق الإطفاء في كاليفورنيا جهودها الرامية للسيطرة على حريق ضخم اندلع في شمال الولاية قبل 4 أيام وأجّجته الأحد رياح عاتية ودرجات حرارة لا تنفكّ ترتفع، بحسب ما أعلنت السلطات.
 
وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية إنّ "بارك فاير" الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية، الواقعة غربي الولايات المتحدة، التهم حتى مساء الأحد أكثر من 144,500 هكتار من المساحات الخضراء.
 
و"بارك فاير" الذي اندلع قرب بلدة تشيكو يصبح بذلك سابع أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ الولاية.
 
وأحرزت فرق الإطفاء بعض النجاح يوم السبت، مستفيدة في ذلك من تراجع قوة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فتمكنت من السيطرة على الحريق بنسبة 12%، بحسب الوكالة.
 
لكنّ الأحوال الجوية مالت الأحد لصالح الحريق إذ ارتفعت درجات الحرارة واشتدّت قوة الرياح، وفقاً للوكالة.
 
وتسبّب الحريق حتى الآن بإجلاء 4200 شخص من مقاطعة بوتي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وتكافح فرق الإطفاء النيران في منطقة جبلية تقع على بُعد حوالي 145 كلم من ساكرامنتو، عاصمة الولاية.
 
 وتزيد وعورة المكان من صعوبة مهمة عناصر الإطفاء.
 
وحشدت السلطات 4 آلاف عنصر إطفاء ومروحيات وطائرات وجرافات للتصدّي للنيران التي لم تتسبّب بأيّ خسائر بشرية حتى اليوم لكنّها ألحقت أضراراً بـ67 مبنى.
 
وتقع بلدة تشيكو على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الغرب من بلدة بارادايز التي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصاً وكان الحريق الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ كاليفورنيا.
 
وتسبّبت الرياح في نقل الدخان المنبعث من "بارك فاير" إلى ولايات مجاورة أخرى.
 
وأوقفت الشرطة الخميس رجلاً يبلغ من العمر 42 عاماً للاشتباه بإضرامه هذا الحريق من خلال رميه سيارة محترقة في واد.
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