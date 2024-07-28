فرنسا تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان وإسرائيل

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دانت فرنسا هجوم مجدل شمس، اليوم الاحد، ودعت مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان وإسرائيل.



كذلك دعت الدولة الفرنسية لتجنب أي تصعيد عسكري بعد هجوم مجدل شمس.



بدورها، كانت قد أصدرت وزارة الخارجية النرويجية، في وقت سابق اليوم الأحد، بياناً "نحث المواطنين النرويجيين على مغادرة لبنان".

ويأتي ذلك عقب التطورات التي تشهدها الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وآخرها أحداث مجدل شمس، فقد تسبب صاروخ ضرب ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس بالجولان، يوم امس السبت، بمقتل 12 شخصا.



وأعلنت إسرائيل أنها رفعت جاهزيتها إلى المستوى التالي للقتال في الشمال، وتوعدت حزب الله "بدفع الثمن".





وشن الجيش الإسرائيلي غارات على البقاع وجنوب لبنان بُعيد الهجوم.