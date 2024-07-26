رئيس الوزراء الفرنسي: عواقب وخيمة لهجمات القطارات

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قال رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته غابرييل أتال، إن أعمال التخريب والحرق العمد التي ضربت أجزاء رئيسية من شبكة السكك الحديد عالية السرعة في فرنسا قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية كان لها "هدف واضح: عرقلة شبكة القطارات عالية السرعة".

وأضاف:" أن المخربين استهدفوا بشكل إستراتيجي المسارات الرئيسية من الشمال والشرق والغرب باتجاه باريس، قبل ساعات من استضافة المدينة لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية".

وقال أتال في حديثه للصحفيين اليوم : إن هناك "عواقب وخيمة"، حيث سيعلق "مئات الآلاف" من الأشخاص أثناء محاولتهم زيارة باريس لحضور دورة الألعاب أو قضاء العطلات.

وكان وزير النقل الفرنسي باتريس فيغرييت قال في وقت سابق اليوم أن "السلطات الفرنسية لم تكن على علم بأي تهديد محدد لشبكة القطارات قبل يوم الجمعة. ولكنه قال لقناة TF1 التلفزيونية: "لقد زدنا من مستوى اليقظة".

وأضاف: "نرى بوضوح أن هذا عمل إجرامي، والسؤال هو من ارتكبه".

وبالنظر إلى تاريخ هذا الهجوم، فمن المحتمل أن يكون هناك "ارتباط بالألعاب الأولمبية"، على ما نقلت "سكاي نيوز عربية.