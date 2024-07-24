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حقيقة حدوث تسونامي في مصر البحوث الفلكية تحسم الجدل وتفسر سبب انحسار المياه

24
JULY
2024
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وقد عزز هذا القلق الخبير الهولندي فرانك هوجريفيتس ، الذي غرّد على تويتر في جميع أنحاء العالم ، عبر حسابه على موقع X (تويتر سابقًا) محذرًا من ، وقوع كارثة في حوض ، شرق البحر الأبيض المتوسط، مما أثار القلق والذعر والخوف ، في نفوس الناس.من جانبه، قال الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للفلك، إن الوضع الزلزالي في مصر مطمئن ولا يوجد أي خطر محتمل ، و لا يوجد أي تأثير للزلزال الذي وقع في البحر المتوسط.

 

و شدد ”الهادي“، في تصريحات خاصة ، على أن تسونامي ، لا يهدد أي من سواحل مصر، وجميع الشواطئ و السواحل في مصر آمنة ، و لا تشكل أي خطر علينا ، مضيفًا أن منطقة شرق البحر المتوسط ، لم تتعرض لتسونامي منذ فترة طويلة.

 

و فسر رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للزلازل ظاهرة انحسار المياه في بعض الشواطئ بأنها ترجع إلى ظواهر طبيعية ولا تشير إلى تسونامي ، أو خطر حدوث زلزال كبير، ”فالانحسار الذي ، تشهده بعض الشواطئ في مصر ظاهرة طبيعية مرتبطة بالمناخ“.

ونفى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للزلازل توقعات عالم الزلازل الهولندي ، فرانك هوغربيتس بحدوث تسونامي في ، منطقة شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أنه لم يصدر، أي تحذير من حدوث تسونامي في الأيام المقبلة.

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