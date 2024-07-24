العفو الدولية دعت الولايات المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل

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دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأميركية إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل قبل خطاب رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو أمام الكونغرس، محذرة من "تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة".

ولفت المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين في البيان : "حصلت الحكومة الأميركية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة".

وحذر أوبراين من أن "استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة".

أضاف: "أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأميركيين".





ولفت إلى أن "محكمة العدل الدولية قررت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الإنساني الدولي".

وأكد انه "يجب على الرئيس بايدن أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".