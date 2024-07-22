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منذ 27 حزيران... غلاف مجلة تنبأ بمغادرة بايدن!

22
JULY
2024
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بعد إعلان الرئيس الأميركي الانسحاب من السباق الرئاسي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى إنهاء فترة ولايته الرئاسية. جاء هذا عقب ورود مطالبات من قبل عدد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بتنحي بايدن على الفور.

أحداث كبيرة ومتسارعة شهدتها الساحة السياسية الأميركية خلال الأيام الماضية. وكل شيء بدأ في 27 حزيران الماضي، أي يوم المناظرة الجدلية بين جو بايدن ودونالد ترمب، حيث وُصف أداء الرئيس الحالي بـ"الكارثي".

من وقتها وبدأ العد التنازلي وبدأت المطالبات الديمقراطية بانسحابه.

مجلة "تايم" Time الأميركية، وبعد هذه المناظرة نشرت غلافها يُظهر بايدن وهو يغادر الصورة أي السباق الرئاسي، مرفقا بكلمة "ذعر".

وعقب انسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي، 21 تموز، نشرت المجلة نفسها، غلافا آخر لكن بلا أي كلمة، لتكمل ما بدأته بعد المناظرة. بالغلاف على اليسار لا تظهر فيه أصلا ملامح بايدن، فقط جسده وهو قد خرج من السباق، ومن ورائه البديل المحتمل والمتوقع نائبته كامالا هاريس، التي حصلت على دعم كبار قادة الديمقراطيين، لتكون مرشحة الحزب أمام دونالد ترمب.

وما بين هذين التاريخين، انخفضت شعبية بايدن، وطالبه الكثيرون من حزبه بالانسحاب حتى يحافظ على إرثه السياسي حتى تحقق الأمر اليوم.

تراجع بايدن في أقل من شهر

27 حزيران

تراجع أداء بايدن أمام ترمب في المناظرة الرئاسية والتشكيك بأهليته لمنصب الرئيس

28 حزيران

بايدن بخطاب في حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية لم أعد أتحدث بسلاسة لكنني أعرف كيف أقول الحقيقة

2 تموز

لويد دوجت أول ممثل ديمقراطي يدعو بايدن إلى التنحي

5 تموز

بايدن لـ ABC الرب وحده هو الذي يستطيع إقناعي بالتنحي ولن أخضع لاختبار معرفي

8 تموز

بايدن لبرنامج MORNING JOE لن أذهب إلى أي مكان

10 تموز

نانسي بيلوسي: القرار متروك للرئيس إذا كان سيستمر في السباق الرئاسي.. وبيتر ويلش أول سيناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب

11 تموز قمة الناتو في واشنطن

بايدن أشار إلى الرئيس الأوكراني بـ"الرئيس بوتين" ونائبته هاريس باسم ترمب

13 تموز

بايدن يبتعد عن الأضواء بعد تعرض ترمب لمحاولة اغتيال

17 تموز

إصابة بايدن بكورونا والديمقراطي آدم شيف يدعوه إلى تمرير الشعلة

19 تموز

بايدن يعلن عودته لحملته الانتخابية رغم دعوات الديمقراطيين لانسحابه

21 تموز

بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي

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