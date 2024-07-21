بايدن ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي!

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أيد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة الأميركية، ولقيادة الديمقراطيين ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف تجنب المزيد من الفوضى الحزبية.



وقال بايدن عبر منصة "إكس": "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".



ومن خلال منشور على "إكس"، طالب بايدن أنصاره بالتبرع لحملة هاريس.



هذا وقرر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الانسحاب من الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من تشرين الثاني، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: "سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي".



ويأتي القرار بعد تصاعد الضغوط من حلفاء بايدن الديمقراطيين للتنحي بعد مناظرة 27 حزيران، والتي تراجع فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، وغالبًا ما أعطى إجابات لا معنى لها.



يعتزم بايدن إكمال الفترة المتبقية من ولايته في منصبه، والتي تنتهي ظهر يوم 20 كانون الثاني 2025.