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حريق في برج كاتدرائية روان الشهيرة في فرنسا...بعد خمس سنوات من حريق نوتردام.! (بالفيديو والصور)

11
JULY
2024
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اندلع حريق غامض في كاتدرائية روان شمال فرنسا اليوم، حيث طُلب من الزوار إخلاء مكان العبادة القديم.

وتم تصوير دخان أسود كثيف يتصاعد من برج المبنى الرئيسي في وقت متأخر من الصباح، في منطقة تجري فيها أعمال التجديد.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ: "إن سيارات الإطفاء في مكان الحادث، وتم إخلاء الكاتدرائية".

وتوجه عمدة المدينة، نيكولا ماير روسينول، إلى X ليقول: "لقد اندلع حريق في برج كاتدرائية روان... أصل اندلاع الحريق غير معروف في هذه المرحلة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 33 سيارة إطفاء و63 رجل إطفاء كانوا في مكان الحادث الذي تم تطويقه. وتعطلت وسائل النقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110 آلاف نسمة.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا حتى هذه اللحظة. وتمت السيطرة عليه منذ ذلك الحين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن البرج الأوسط كان مغطى بقماش مشمع وقائي لأسابيع عدة، مضيفة أن الحريق بدأ على ما يبدو من منصة عمل.

البرج "ليس مصنوعًا من الخشب، بل من المعدن"، وفقًا لمصادر محلية.

وكانت الكاتدرائية التي يبلغ عمرها 1000 عام هي المفضلة لدى الفنان الانطباعي الشهير كلود مونيه، الذي رسمها مرات عدة في القرن التاسع عشر.

وأتى الحريق في منتصف مشروع ترميم مدته سبع سنوات بدأ في عام 2017، وفقًا لوزارة الثقافة الفرنسية.

وتم تكريس كاتدرائية روان عام 1062، بحضور ويليام، دوق نورماندي، الذي أصبح فيما بعد ويليام الفاتح.

وتشتهر سيدة (نوتردام) كاتدرائية الصعود – اسمها الكامل – في روان بأبراجها الثلاثة، وكان البرج المركزي الرئيسي الذي اشتعلت فيه النيران يوم الخميس.

وعانت الكاتدرائية من ضربات مباشرة أثناء قصف سلاح الجو الملكي البريطاني والقصف الأميركي قبل يوم النصر في عام 1944، وخضعت لأعمال التجديد بشكل دائم تقريبًا منذ ذلك الحين.

لمشاهدة الفيديو على الرابط التاليhttps://x.com/jeremychatet/status/1811344564663242884

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