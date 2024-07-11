تايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية بيوم واحد حول الجزيرة

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان إنّه "تمّ رصد 66 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباحاً" بحسب التوقيت المحلي.

وأضاف البيان أنّ 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان، الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.

وهذا أكبر عدد من الطائرات الصينية المقاتلة التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.

ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر مايو حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها.

وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطراً".