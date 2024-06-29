البابا فرنسيس يعلن رغبته بزيارة منطقة إزنيك التركية

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أشار بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى انه يرغب في زيارة تركيا العام المقبل وبالأخص منطقة إزنيك التابعة لولاية بورصة، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وأفاد الفاتيكان في بيان بأن "البابا فرنسيس استقبل وفدا من بطريركية الروم الأرثوذكس (في اسطنبول) بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس، الذي سيقام في روما السبت".

وقال البابا فرنسيس، في كلمة خلال اللقاء إنه "يرغب في زيارة منطقة إزنيك، التابعة لولاية بورصة التركية العام القادم، الذي يصادف الذكرى 1700 لمجمع إزنيك (نيقية) الأول"، مشيرا إلى أن "هذه رحلة يريد القيام بها من كل قلبه".

وانعقد مجمع إزنيك (نيقية) الأول سنة 325 م بدعوة من الإمبراطور الروماني قسطنطين الأول، بمشاركة جميع الأساقفة المنتمين إلى الكنيسة في المسيحية، وفق الوكالة. وتمت مناقشة القضايا الدينية المهمة والبت فيها في المجمع، الذي اعتبر مهما لتاريخ المسيحية.

وسبق للبابا فرنسيس أن زار تركيا عام 2014.