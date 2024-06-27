الحكم على رئيس هندوراس السابق بالسجن 45 عامًا.. اليكم السبب !

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حكم على رئيس هندوراس السابق، خوان أورلاندو هيرنانديز، بالسجن لمدة 45 عاما وغرامة قدرها 8 ملايين دولار من قبل قاض أميركي بتهمة تهريب المخدرات، وكان قد نفى في السابق التهم الموجهة إليه وأصر عند الحكم عليه، الأربعاء، على أنه بريء وأنه "متهم خطأً وظلماً".وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد وجدت في آذار هرنانديز مذنب في ثلاث تهم تتعلق بتهريب المخدرات بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ونفى هذه الاتهامات.



تم تسليمه من هندوراس بعد أن وجهت وزارة العدل الأميركية ثلاث تهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة النارية ضده في عام 2022، واتهم ممثلو الادعاء هيرنانديز (55 عاما) بالتآمر مع عصابات المخدرات خلال فترة ولايته حيث قاموا بنقل أكثر من 400 طن من الكوكايين عبر هندوراس باتجاه الولايات المتحدة.



وقال ممثلو الادعاء إن هيرنانديز تلقى في المقابل رشاوى بملايين الدولارات استخدمها لتعزيز صعوده في السياسة في هندوراس.

وكان هيرنانديز رئيسا لهندوراس من عام 2014 حتى عام 2022. وقالت وزارة العدل إنه خلال السنوات التي قضاها في منصبه، "قام بحماية وإثراء تجار المخدرات في دائرته الداخلية"، مشيرة إلى استخدامه للسلطة التنفيذية لدعم عمليات تسليم بعض المخدرات إلى الولايات المتحدة.