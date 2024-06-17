living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أطفال الأمير وليام في رسالة عيد الأب: "نحبك يا أبي"

17
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشر أبناء وريث العرش البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت أميرة ويلز رسالة وصورا بمناسبة عيد الأب، الأحد، قائلين "نحبك يا أبي".
 
وتظهر الصورة الأطفال الثلاثة، وهم الأمير جورج (10 أعوام) والأميرة شارلوت (9 أعوام) والأمير لويس (6 أعوام)، وهم يعانقون والدهم الأمير وليام على أحد الشواطئ. وتم التقاط الصورة من الخلف وهم جميعا ينظرون إلى البحر.
 
وكُتب في تعليق على الصورة بعد الإشارة إلى أن الأميرة كيت هي التي التقطتها: "نحبك يا أبي. عيد أب سعيد"، متبوعا بقلبين باللون الأحمر والأحرف الأولى من أسماء الأطفال الثلاثة.
 
وتم نشر الصورة بعد يوم من ظهور أميرة ويلز علانية للمرة الأولى منذ أن كشفت عن خضوعها للعلاج من السرطان في ديسمبر.
 
وانضم وليام وكيت وأطفالهما للملك تشارلز وأعضاء آخرين في العائلة الملكية في شرفة قصر بكنغهام بعد مشاهدة عرض عسكري احتفالا بعيد ميلاد الملك الرسمي.
 
وقضت الأميرة كيت (42 عاما) أسبوعين في المستشفى في يناير بعد أن خضعت لجراحة كبيرة في البطن.
 
وأعلنت بعدها بشهرين في رسالة مصورة أن الفحوص كشفت عن وجود ورم سرطاني وأنها تتلقى علاجا كيميائيا وقائيا.
 
وما زالت أميرة ويلز تخضع للعلاج، لكنها قالت في بيان الجمعة إنها تمكنت من حضور حدث عام لأن حالتها تتحسن بشكل جيد، لكنها أشارت أنها لم تتخطى بعد خطر المرض تماما.
 
وفي منشور آخر، الأحد، شارك الزوجان صورة لوليام وهو طفل يلعب كرة القدم مع والده.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   