هفوة جديدة لبايدن.. ميلوني تمسك بيد الرئيس "الضال" وتعيده

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هفوة ثانية يقترفها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته قمة مجموعة السبع في غيطاليا. فبعد تأدية التحية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "بشكل غريب" لدى وصوله إلى إيطاليا، اضطرت الأخيرة الى الامساك به من الخلف لإعادته بعدما ابتعد عن المسؤولين المنتظرين لالتقاط الصور في القمة.

ومشيت رئيسة الوزراء الإيطالية وأرشدت الرئيس "الضال" بايدن بعد أن ابتعد عن مجموعة السبع يوم الخميس. اجتمع الرئيس وغيره من زعماء العالم لمشاهدة المظليين الذين نزلوا من السماء أثناء عرض أعلام الدول الحليفة - في عرض للوحدة والبراعة العسكرية. وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد ببطء.

في تلك اللحظة، استدارت ميلوني، وسارت نحو الرئيس لإرشاده إلى اللقطة التي ستظهر جميع القادة معًا. ثم انضم بايدن والقادة الآخرون مرة أخرى لالتقاط الصورة مع المظلي.

وبالعودة الى التحية، كان بايدن (81 عاماً) آخر زعماء العالم الذين وصلوا إلى جنوب بوليا، حيث تُعقد القمة.

وعندما صعد إلى المسرح، حيث كانت ميلوني تنتظره، تحدث الاثنان لبضع لحظات قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع، الذي وقعه كل زعيم حاضر بعلامة.

وعندما همّ إلى النزول من على المنصة، رفع بايدن ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني.

تي لحظة بايدن المحرجة بين زعماء العالم بعد أيام من بقائه متجمّداً خلال عرض موسيقي في البيت الأبيض.

ووقف الرئيس البالغ من العمر 81 عاماً ساكناً، بينما كانت نظراته مثبتة على المسرح عندما أدى المغني الإنجيلي كيرك فرنكلين أغنيته "Love theory" بينما رقص الحضور بجانبه.