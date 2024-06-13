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إيران: اعتقال عميل لـ"الموساد" في مدينة قم

13
JUNE
2024
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أفاد مراسل الميادين في إيران، اليوم الخميس، بأنّ قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على عنصر يعمل لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي في مدينة قم.

وقال مراسل الميادين إنّ الشخص المعتقل اعترف بعمله على تحقيق أهداف لـ"الموساد" في المجال الإعلامي، وارتباطه بالقنوات المعادية لإيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، استناداً إلى تقرير الاستخبارات التابعة للشرطة، أنّ المعتقل عمد إلى ابتزاز الشرطة عبر الفضاء الإلكتروني وشتم شهداء الخدمة، واستطاعت الأجهزة المعنية التوصل إلى معرفة هويته الحقيقية واعتقاله، وتبين أن له سوابق عديدة في أعمال الشغب.

وبعد فحص الأجهزة الرقمية العائدة له، تم العثور على وثائق تثبت ارتباطه بجهاز "الموساد"، وقيامه بدور إعلامي بطلب من الجهاز، بالتعاون مع قنوات فضائية مناهضة للثورة الإسلامية.

وتمت إحالة المتهم إلى السجن بأمر من المحكمة وما زالت القضية قيد التحقيق.

وكانت النيابة العامة في مدينة أردبيل، شمالي غربي إيران، قد أعلنت في الخامس من حزيران/يونيو الجاري، إلقاء القبض على عميل للاستخبارات الإسرائيلية، كان مطارداً من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح المدّعي العام في مركز مدينة أردبيل، جلال أفاقي، أنّ الجاسوس كان على اتصال مع ضباط رفيعي المستوى في جهاز التجسس "الموساد" عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ينشط بذريعة "التحرير" في تجميع المعلومات ونقلها إلى الموساد.

ويُشار إلى أنّ أجهزة الاستخبارات الإيرانية تشنّ حملات أمنية ضدّ العملاء والجواسيس في الداخل، وخصوصاً التابعين لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والبريطانية والأميركية، فضلاً عن العملاء والجواسيس التابعين لدول أوروبية.

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