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مذنب بـ34 تهمة.. ما هي التهم الجنائية التي أدين فيها ترامب؟

31
MAY
2024
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أعلنت هيئة الادعاء العام في المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ترحيبها بالإدانة الصادرة في نيويورك يوم الخميس ضده، قائلة إن" هيئة المحلفين قالت الكلمة" وقررت أن المدعى عليه مذنب في جميع التهم الـ 34 الموجهة إليه.

وفي مؤتمر صحفي، قال المدعي العام ألفين براج: "الصوت الوحيد المهم هو صوت هيئة المحلفين ، وقالت كلمتها"، مضيفا أن أعضاء هيئة المحلفين الـ 12 أعلنوا بالإجماع قرارهم بإدانة المدعى عليه بتهم الاحتيال المالي من أجل إخفاء مؤامرة تهدف إلى إفساد انتخابات 2016.

واتهم ترامب بـ34 تهمة جنائية أدين فيها بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى:

فواتير الخدمات القانونية : مذنب في 11 من 11 تهمة
الشيكات المدفوعة مقابل الخدمات القانونية : مذنب في 11 من 11 تهمة
إدخالات في دفتر الحسابات للنفقات القانونية: مذنب في 12 من 12 تهمة
وفيما يلي التهم التي أدين فيها الرئيس الأميركي السابق ترامب:

الحكم

قيود السجل التجاري
التاريخ

مذنب

فاتورة من المحامي مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء
14 فبراير، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 842457
14 فبراير، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 842460
14 فبراير، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب الائتماني القابل للإلغاء، الذي يحمل رقم 000138
14 فبراير، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء
مارس 16، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لصندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، والذي يحمل قسيمة رقم 846907
مارس 17، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب الاتئماني القابل للإلغاء ، الذي يحمل رقم 000147
مارس 17، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
أبريل 13، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 858770
يونيو 19، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002740
يونيو 19، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
مايو 22، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 855331
مايو 22، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002700
مايو 23، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين ، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
يونيو 16، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، والذي يحمل قسيمة رقم 858772
يونيو 19، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، الذي يحمل رقم 002741
يونيو 19، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
يوليو 11، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 861096
يوليو 11, 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب ، يحمل رقم 002781
يوليو 11، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
1 أغسطس، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد ج. ترامب، يحمل قسيمة رقم 863641
1 أغسطس، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002821
1 أغسطس، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
11 سبتمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر السجلات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 868174
11 سبتمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002908
12 سبتمبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
18 أكتوبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 872654
18 أكتوبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002944
18 أكتوبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
20 نوفمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد جيه ترامب، يحمل قسيمة رقم 876511
20 نوفمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 002980
21 نوفمبر، 2017

مذنب

فاتورة من مايكل كوهين، تم وضع علامة عليها كسجل لدونالد جيه ترامب
1 ديسمبر، 2017

مذنب

إدخال في دفتر الحسابات العام التفصيلي لدونالد ج. ترامب، يحمل قسيمة رقم 877785
1 ديسمبر، 2017

مذنب

شيك وسجل قيدي من الشيك، حساب دونالد جيه ترامب، يحمل رقم 003006
5 ديسمبر، 2017

 

 

 

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