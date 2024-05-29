أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين يريدون مرشحاً غير بايدن للانتخابات

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أكثر من نصف الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، يؤيدون استبدال حزبهم لمرشحه جو بايدن بآخر يخوض الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل ضد الجمهوري دونالد ترامب، طبقا لما اتضح من نتائج استطلاع أجرته مؤسسة Rasmussen Reports الأميركية.

وكشف الاستطلاع الذي نظمته "راسموسن ريبورتس" عبر الهاتف والإنترنت في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، وشارك فيه 1113 أميركيا، .أن 54% من أنصار الحزب الديمقراطي يؤيدون استبدال بايدن بآخر، فيما يؤيد 49% من الناخبين المحتملين الشيء نفسه بشكل عام.

وأجاب 24% بأنهم يوافقون بشدة على استبدال بايدن، فيما قال 37% إنهم سيرفضون تخلي الديمقراطيين عنه، منهم 23% يرفضون ذلك بشدة، رغم المخاوف المتزايدة من سياساته المتعرجة وإخفاقاته العقلية والصحية، فيما قال 13% إنهم غير متأكدين، وهي نتائج لم تتغير إلا بشكل طفيف منذ فبراير الماضي.

ولم يتضح من الاستطلاع أي بديل في أذهان من شاركوا فيه، سوى السيدة الأولى ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأسبق باراك أواما، إلا أنها أعلنت مرارا عن نيتها عدم الترشح، ولم يبق في الميدان كبديل عن بايدن سوى Gavin Newsom حاكم ولاية كاليفورنيا، كأكثر بديل ديمقراطي يتم الحديث عنه، رغم أن 8% فقط من الديمقراطيين يعتقدون أنه سيكون مرشحا رئاسيا أفضل من بايدن.