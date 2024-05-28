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خطر "مميت" يهدد أوروبا

28
MAY
2024
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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين من أن أوروبا عرضة لخطر "مميت" في مواجهة "العدوان الروسي"، وذلك في مقالة مشتركة للزعيمين نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز".
 
وقال الزعيمان في المقالة التي تزامن نشرها مع زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى ألمانيا "لا يمكننا أن نأخذ بشكل بديهي الأسس التي بنينا عليها أسلوب عيشنا الأوروبي ودورنا في العالم".
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في المقالة المشتركة لشولتس وماكرون:
 
- أوروبا التي ننتمي إليها عرضة لخطر مميت، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي.
- وافق ماكرون على تعبير "زايتنفندي" أو "نقطة التحول" الذي ورد في مقالة الرأي، وكان المستشار الألماني قد استخدمه في السابق ليصف التحول التاريخي في سياسة ألمانيا وخاصة زيادة الانفاق في المجال الدفاعي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
- كتب الزعيمان "إذا نظرنا إلى التحديات التي واجهتنا على مدى السنوات الخمس الماضية، سواء كان ذلك الوباء أو الحرب العدوانية الروسية المستمرة ضد أوكرانيا أو التحولات الجيوسياسية المتزايدة. يبدو الأمر جليا. أوروبا تشهد زايتنفندي، أو نقطة تحول بين نهاية حقبة وبدء عصر جديد".
- طرح الزعيمان أفكارهما حول اتجاه الاتحاد الأوروبي في الفترة التي تلي انتخابات الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو.
- من بين العناصر التي عرضها ماكرون وشولتس، الحاجة إلى تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستثمار، مع تقليل اعتماد التكتل على الشركاء التجاريين للحصول على الإمدادات الرئيسية.
- يأتي البيان المشترك للزعيمين بعد فترة من التوتر شابت العلاقة بين أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي.
- اختلف شولتس وماكرون بشكل خاص حول النهج الصحيح إزاء الحرب في أوكرانيا، حيث اتخذ الرئيس الفرنسي لهجة أكثر حدة ضد روسيا.
- سيلتقي الزعيمان الفرنسي والألماني الثلاثاء في ميسيبرغ بالقرب من برلين خلال اجتماع مشترك لوزراء فرنسيين وألمان في اليوم الثالث من زيارة ماكرون.
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