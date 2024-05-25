اسبانيا تطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية

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طالبت الحكومة الاسبانية اسرائيل بالامتثال لأمر محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، بوقف عملياتها العسكرية في رفح "فورًا".



وشددت على أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة ملزم قانونا.



وكتب وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع "اكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها".



وأوضح أنّ "الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)".



وشدد ألباريس على "وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف".