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"ديلي ميل": 300 طائرة "بوينغ" معرضة للانفجار في الجو

23
MAY
2024
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن حوالي 300 طائرة من طراز "بوينغ 777" قد تنفجر في الجو بسبب خلل بالأسلاك الكهربائية قرب خزانات الوقود.   وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إلى أنه تم اكتشاف في وقت سابق من هذا العام عيب قاتل في أسطول آخر من طائرات "بوينغ".  إقرأ المزيد سنغافورة.. مصرع راكب وإصابات جراء  سنغافورة.. مصرع راكب وإصابات جراء "مطبات هوائية حادة" على متن رحلة جوية (صور + فيديوهات) وتشمل المشكلة عطلا كهربائيا في طراز "بوينغ 777" الذي يمكن أن يتسبب في اشتعال النيران في خزانات الوقود الموجودة على أجنحة الطائرات وانفجارها.  وبحسب ما نقلته الصحيفة عن إشعار إدارة الطيران الفيدرالية فإن الخلل موجود في 300 طائرة "بوينغ" التي معرضة للخطر بسبب الخلل، بما في ذلك طائرات تستخدمها شركتي "يونايتد" و"أمريكان إيرلاينز".  وتقدر إدارة الطيران الفيدرالية أن إصلاح الخلل في جميع طائرات "بوينغ 777" البالغ عددها 292 طائرة سيكلف أكثر من 698 ألف دولار، فيما تقدر القيمة السوقية للشركة الأمريكية بمليارات الدولارات.  وأصدرت الإدارة الأمريكية تحذيرا في مارس الماضي وطلبت ردا من شركة "بوينغ" بحلول 9 مايو 2024، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد فعلت ذلك.  وفي الآونة الأخيرة، كثرت التقارير عن مشاكل فنية في طائرات "بوينغ"، بما في ذلك عطل في طائرة الرئيس البولندي وانخفاض الضغط في مقصورة طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" التابعة لشركة "ألاسكا" الجوية.  وفي مطلع شهر مايو الجاري، أطلقت إدارة الطيران الأمريكية تحقيقا جديدا ضد شركة "بوينغ" بعد أن قام موظفو الشركة بتزوير بيانات التفقد في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر".  المصدر: "ديلي ميل"

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