مقترح إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح...وهكذا جاء الرد المصري!

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين إن القاهرة رفضت اقتراحا إسرائيليا للتنسيق بين البلدين لإعادة فتح معبر رفح بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وإدارة عملياته المستقبلية.

وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخطة خلال زيارة للقاهرة يوم الأربعاء.

وقال المصدران الأمنيان إن "الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي". وأضافا:" أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط".

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد سافر إلى مصر “في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة”، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.

وقال المصدران المصريان إن الوفد الإسرائيلي ناقش أيضا خلال زيارته للقاهرة المفاوضات المتوقفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن لكنه لم ينقل أي رسائل جديدة.