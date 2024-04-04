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مازال يثير الجدل.. هل توقع عالم الزلازل الهولندي زلزال تايوان القوي؟

4
APRIL
2024
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مازال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يثير الجدل بشأن توقعاته أو تنبؤاته بخصوص الزلازل، ولعل آخرها في الفيديو الذي نشره على يوتيوب.

فقد نشر العالم الهولندي أمس الأربعاء، تغريدتين على حسابه في موقع إكس، أشار لواحدة منها إلى توقعاته بحدوث زلزال كبير، في إشارة إلى الزلزال الذي هز تايوان أمس وبلغت قوته 7.4 درجة بحسب مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وتدمير المباني.

وقال هوغربيتس في تغريدته: "بعد ثلاثة أيام مما كان متوقعا. يمكنك مشاهدة التحليل التفصيلي للهندسة المعينة التي سبقت هذا الزلزال الكبير وسبب توقع حدوث زلزال بقوة 7.5 تقريبا".

وأرفق تغريدته برابط للفيديو على موقع يوتيوب، والذي كان قد نشره قبل 9 أيام، وحظي بأكثر من 26 ألف مشاهدة.

وفي تغريدة أخرى لاحقة، كتب هوغربيتس قائلا "قبل بضعة أيام فقط أكدنا مرة أخرى على أهمية هندسة الزاوية القائمة التي سبقت أيضا زلزال تايوان هذا الصباح (صباح الأربعاء). تثبت هذه الهندسة أن القوة الكامنة وراء الآلية القادمة من الكواكب هي قوة كهرومغناطيسية. لا يمكن أن تكون الجاذبية".

وكان هوغربيتس قد أثار الجدل سابقا عندما حذر من احتمال وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام.

وفي المقابل، يصرّ العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية على الإطلاق.

يشار إلى أن زلزال تايوان أمس الأربعاء تسبب بمقتل 9 أشخاص وإصابة ما يزيد على 8000 آخرين ودمر عشرات المباني.

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