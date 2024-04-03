نوفاك: روسيا ستخفض إنتاجها من النفط إلى 9 ملايين برميل يوميا بداية من حزيران

A + A -

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، أن "روسيا ستخفض إنتاج النفط إلى 9 ملايين برميل يوميا ابتداء من شهر حزيران المقبل".



وقال: "9 ملايين برميل يوميا بالضبط، هذا هو المستوى الذي يجب أن تصل إليه روسيا في يونيو".



وأوضح أن "روسيا ستخفض إنتاج وتصدير النفط في الربع الثاني بمتوسط ثلاثة أشهر بمقدار 471 ألف برميل يوميا كجزء من التزامات "أوبك +" الطوعية.



وفي الوقت نفسه، سيتم خفض إنتاج النفط في شهر أبريل، 350 ألف برميل يوميا، وخفض الصادرات بـ121 ألف برميل يوميا.



وفي ايار سيكون الانخفاض في الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، والصادرات 71 ألف برميل يوميا، وفي يونيو 471 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة "تاس".