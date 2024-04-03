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بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عاملي الإغاثة في غزة

3
APRIL
2024
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انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل بشدة على الغارة الجوية التي شنتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل 7 عمال إغاثة، مؤكداً أنها "لم تفعل ما يكفي" لحماية المتطوعين الذين يمدون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضورون جوعاً".
 
وقال بايدن في بيان شديد اللهجة الثلاثاء إنه يشعر "بالغضب والحزن" لمقتل عمال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة.
 
"لا ينبغي أن تقع"
كما أضاف أن توزيع المساعدات في القطاع صعب "لأن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمس الحاجة إليها"، وفق فرانس برس.
 
كذلك شدد على أن "حوادث مثل ذلك الذي وقع الاثنين لا ينبغي أن تقع. إسرائيل أيضاً لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين".
 
"تحقيق سريع ويؤدي للمساءلة"
وأكد بايدن أن التحقيق الذي وعدت إسرائيل بإجرائه لجلاء ملابسات الغارة "يجب أن يكون سريعاً ويؤدي للمساءلة وأن تُنشر نتائجه على الملأ".
 
فيما أردف أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة والتوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار في إطار صفقة رهائن".
 
"خطأ جسيم"
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف بوقت سابق بأنه اقترف "خطأ جسيماً" بتنفيذه غارة جوية في غزة ليل الاثنين أدت لمقتل عمال إغاثة من "وورلد سنترال كيتشن".
 
كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في رسالة عبر الفيديو إن "هذا الحادث كان خطأ جسيماً".
 
كذلك أضاف أن ما جرى "كان خطأ أعقب عملية تحديد (هوية هدف) خاطئة حصلت ليلاً، أثناء حرب، في ظروف معقدة للغاية. ما كان ينبغي (لهذا الخطأ) أن يحدث".
 
فيما أردف أن "هيئة مستقلة ستحقق بعمق في الحادثة وستعلن نتائجها في الأيام المقبلة".
 
ضربة استهدفت قافلتهم
يذكر أن 7 متعاونين مع منظمة "وورلد سنترال كيتشن" قتلوا ليل الاثنين في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة.
 
وبحسب المنظمة فإن القتلى هم 3 بريطانيين، وأميركي-كندي، وبولندي، وأسترالية، وفلسطيني. وإثر الغارة أعلنت "وورلد سنترال كيتشن" وقف عملياتها في غزة.
 
في حين أثارت هذه الواقعة تنديداً دولياً.
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