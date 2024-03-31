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40 مليونا على موعد مع كسوف استثنائي للشمس.. وناسا تحذر

31
MARCH
2024
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مع اقتراب الشهر المقبل، بدأ الترقب لحدوث كسوف الشمس الكلي لعام 2024. وسيكون الكسوف، الذي سيحدث في 8 أبريل، مرئيًا من المكسيك عبر كندا، ما يسلط الضوء على لحظة قصيرة عندما يتحول النهار مؤقتًا إلى ليل.
 
يصفه الكثيرون بأنه ليس مجرد أمر مذهل، بل ربما يكون روحانيًا أيضًا، على الرغم من أنه يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به.
 
ومن المتوقع أن يتجاوز كسوف أبريل كسوفا حدث 2017 بعدة طرق. ومن الجدير بالذكر أن ظل الكسوف الكلي سيكون ضعف العرض، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة للمشاهدين في مختلف الحالات إذ يعيش أكثر من ضعف عدد الأشخاص فعليًا في المسار ولا يضطرون إلى الذهاب إلى أي مكان لرؤيته بالإضافة إلى ذلك، فإن مدة الكسوف الكلي – وهي الفترة التي يحجب فيها القمر الشمس تمامًا – ستمتد إلى أكثر من 4 دقائق في العديد من المواقع، أي ما يقرب من ضعف طول الحدث الأخير.
 
وذكرت وكالة ناسا أن هذا هو آخر كسوف كلي للشمس يمكن رؤيته في الولايات الـ 48 السفلى حتى عام 2044. وحذرت من ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم النظر مباشرة الى الشمس إلا من خلال نظارات متخصصة.
 
ويعد الكسوف الكلي للشمس يوم 8 أبريل جزءًا من نمط متكرر من الكسوف الذي زار أميركا الشمالية آخر مرة في عام 1970، وسيتكرر مرة أخرى في عام 2078. ولهذا السبب يتكرر نفس الكسوف كل 54 عامًا.
 
بالنسبة لمعظم الأشخاص البالغ عددهم 40 مليون شخص الذين يعيشون في مسار الكسوف الكلي، سيكون هذا حدثًا يحدث مرة واحدة في العمر، لكن كسوف الشمس هو نتاج نمط طويل الأمد يتكرر على فترات زمنية أكبر بكثير من حياة الإنسان.
 
كل كسوف شمسي يأتي في عائلات تسمى "ساروس". كل 223 دورة قمرية – مدارات القمر حول الأرض – يتم إسقاط ظل قمري شبه متطابق على سطح الأرض ليسبب الكسوف. وهذا يعادل 6585.3 يومًا، أو 18 عامًا و11 يومًا و8 ساعات، وفقًا لوكالة ناسا. تلك الساعات الثماني أمر بالغ الأهمية. ويعني ذلك أن ثلاثة كسوفات للشمس تتبع بعضها البعض في نفس ساروس تحدث في ثلث المسافة حول الكرة الأرضية.
 
يعد كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل جزءًا من ساروس 139، الذي كان مسؤولاً عن كسوف الشمس الكلي في جميع أنحاء أفريقيا قبل 18 عامًا و11 يومًا و8 ساعات، في 29 مارس 2006. بالضبط 18 عامًا و11 يومًا و8 ساعات بعد أبريل. في 8 أبريل 2024 – في 20 أبريل 2042 – سينتج نفس الساروس كسوفًا كليًا للشمس في آسيا.
 
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