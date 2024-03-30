ضجة في نيويورك.. مجهول يلكم النساء ومفاجأة حول هويته

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خلال الآونة الأخيرة، شارك بعض النساء والفتيات قصصاً مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرضهن للضرب والصفع على الوجه والرأس من حيث لا يدرين من رجل مجهول الهوية في مدينة نيويورك.

وقالت الممثلة الكوميدية والكاتبة سارة هارفارد إنها أثناء عودتها إلى منزلها في إحدى الليالي بوقت سابق من هذا الشهر، لكمها رجل في مؤخرة جمجمتها، ثم لاذ بالفرار، وفق صحيفة "الغارديان".

"الأمر مؤلم للغاية"

بعدها نشرت هالي كيت، وهي مؤثرة على "تيك توك" لديها أكثر من مليون متابع، يوم 25 مارس مقطع فيديو في أحد شوارع نيويورك، كاشفة عن كدمة على جبهتها.

كما أوضحت أنها كانت تسير في الشارع وجاء رجل ولكمها في وجهها، مضيفة أن "الأمر مؤلم للغاية".

"فجأة، جاء وضربني"

بدورها ذكرت تيك توكر أخرى تدعى ميكايلا تونيناتو، وهي طالبة في مدرسة بارسونز للتصميم، في فيديو أنها تعرضت للضرب على وجهها عند مغادرتها، قائلة إن رجلاً جاء فجأة وضربها على وجهها.

وقد أثارت قصص عشرات النساء ضجة كبيرة على تيك توك، ما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كان ذلك من عمل شخص واحد أو أكثر.

اعتقال شخص

وبعد يوم واحد من انتشار فيديو كيت، أعلنت شرطة نيويورك أنها ألقت القبض على رجل على صلة بالاعتداء عليها.

ليتبين أن المهاجم المزعوم، سكيبوكي ستورا، البالغ 40 عاماً، ترشح لعضوية مجلس المدينة العام الماضي من دون جدوى، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

غير أن الشرطة لم تذكر ما إذا كانت تشتبه في أن ستورا ارتكب الهجمات الأخرى.

وقال بعض الضحايا على تيك توك إنه لا يشبه المهاجم، مما دفعهم للاعتقاد بوجود عدة جناة.

ويدعي ستورا على إنستغرام، أنه حفيد ماركوس غارفي، أحد القوميين السود البارزين خلال أوائل القرن العشرين. وكثيراً ما ينشر فيديوهات وهو يصرخ على رجال الشرطة.