المزيد من القنابل والطائرات الحربية الاميركية في طريقها الى اسرائيل...!

A + A -

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، بأنّ "الولايات المتحدة الأميركية توافق على تقديم المزيد من القنابل والطائرات الحربية لإسرائيل".

ولفتت إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سمحت خلال الأيام الأخيرة بتزويد إسرائيل بقنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات"، كاشفة أنّ "الحزمة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إنّ واشنطن مستمرّة "بدعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وإخضاع المساعدات لشروط لم يكن من سياستنا"، وفق تعبيره.

وقال مسؤولون أميركيون، وفق الصحيف، إنّ "وزارة الخارجية سمحت بنقل 25 طائرة F-35A ومحركات بقيمة 2.5 مليار دولار لإسرائيل".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن وقف إطلاق النار.