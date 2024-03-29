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إعادة افتتاح مسجد السيدة زينب أقدم مساجد مصر !

29
MARCH
2024
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أعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إعادة افتتاح مسجد السيدة زينب، بعد غلقه قرابة شهرين للتطوير.


وأكدت أنه تم فتح المسجد مرة أخرى لصلاة الجمعة، وعوته إلى العمل بشكل طبيعي، مضيفة أن الغلق كان بسبب دخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، مما اضطر مديرية أوقاف القاهرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وأكد جمعة، خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 11887 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه يأتي افتتاح مسجد السيدة زينب، بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة فاطمة النبوية، ومسجد السيدة رقية، كدرة تاج لتطوير هذه المساجد، فمصر عامرة ببيوت الله، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله.

ونوه بأن الاهتمام بعمارة بيوت الله معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير.

المصدر: الشروق

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