مراهقان يرويان تفاصيل "مذبحة" كروكوس.. لقبا بالبطلين وكرمتهما روسيا

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بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لهما وهما يساعدان العشرات من الأشخاص على الهرب خلال "مذبحة" الحفل الموسيقي في موسكو، كرم المراهقان وحصلا على جوائز عديدة ووُصفا بالبطلين.

وساعد الطالبان العشرات أثناء فرارهم من مكان الحفل بعد أن فتح مسلحون النار في المكان المكتظ مساء الجمعة، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصا، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه منذ ذلك الحين.

يعملان في دوام جزئي

وحصل إسلام خليلوف (15 عامًا)، وأرتيم دونسكوف (14 عامًا)، وكلاهما طالبان في نفس المدرسة ويعملان في دوام جزئي في قاعة مدينة كروكوس، على أجهزة كمبيوتر محمولة وميداليات الشجاعة.

وتُظهر اللقطات إسلام، الذي كان يعمل في وظيفته بدوام جزئي كموظف في خزانة الملابس، وهو يركض بشجاعة نحو القاعة ويوجه العشرات من الأشخاص المذعورين الفارين من الطلقات النارية نحو المخارج. وقال للإذاعة الروسية: "لأكون صادقاً، كنت خائفاً للغاية"، قائلاً إنه تأكد من عدم ترك أي شخص قبل أن يفر من مكان الحادث بنفسه.

"أخذتهم إلى بر الأمان"

ويتابع: "لقد تم إخبارنا بالمكان الذي يجب أن نرسل اليه الأشخاص في حالة وقوع حادث". وأضاف: "كنت أعرف إلى أين آخذهم إلى بر الأمان". ظل الصبي الشجاع هادئًا - على الرغم من رؤية رجل يُصاب بالرصاص أمامه مباشرة - وقام بتوجيه الأشخاص المذعورين الفارين من المسلحين إلى مخارج الطوارئ، مما أنقذ العشرات من الأرواح. واصطحب زميله أرتيم مجموعة أخرى تبحث عن مخرج من المبنى المحترق.

وقد تم تسليم الزوجين أجهزة كمبيوتر محمولة وشهادات من مدرستهما، في حين منحهما المفوض الروسي لحقوق الطفل ميداليات الشجاعة. وذكر الإعلام الروسي أن إسلام من المقرر أن يحصل على جائزة هذا الأسبوع من المحفل الروحاني للمسلمين في روسيا، وهي منظمة دينية كبرى.

وقال مغني الراب مورغنشتيرن، إنه سيرسل للبطل الشاب مليون روبل (8500 جنيه إسترليني، 11 ألف دولار).

وقد شوهدت بطولات إسلام في جميع أنحاء العالم في أعقاب الهجوم حيث قام بتصوير نفسه وهو يوجه الناجين إلى بر الأمان.

أمرت ابنها بعدم التصوير بحالة الطوارئ

وقالت والدة أرتيم إنها أمرت ابنها بعدم إخراج هاتفه والتصوير في حالة الطوارئ، لذلك لم يتم الإعلان عن أفعاله في البداية. وفي حديثه، قال البطل البالغ من العمر 14 عامًا: "بدأ الجميع بالصراخ والركض نحو منطقة الخدمة - ووجد الجميع أنفسهم في طريق مسدود. رأيت أنا وأرتيم هذا وقررنا أن نأخذ كل شيء بأيدينا، لقد نادينا الناس وقدناهم في الاتجاه الصحيح. وهناك فقط تم فتح مخرج الطوارئ، وخرج الجميع من خلاله. حاولت أنا وزملائي التأكد من خروج جميع الأشخاص وإجلائهم وعدم ترك أي شخص خلفنا. ونتيجة لذلك كنا آخر من غادر."

وأعلن تنظيم داعش عدة مرات منذ الهجوم الذي وقع يوم الجمعة مسؤوليته عنه، ونشرت قنوات إعلامية تابعة للتنظيم مقاطع فيديو للمسلحين داخل المكان وهم يطلقون النار على رواد الحفل.

وقال شهود وتقارير إعلامية إن رجلا آخر، كان في مكان الهجوم مع زوجته لحضور حفل لموسيقى الروك كان مقررا ذلك المساء، قام بنزع سلاح أحد المهاجمين. وقال الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوسائل إعلام روسية، إنه هاجم أحد المسلحين أثناء قيامه بإعادة تحميل الذخيرة.

وقال حارس أمن بشكل منفصل لصحيفة "إزفستيا" الروسية، إنه ورجالا آخرين أغلقوا بابًا في ممر تم إطلاق النار عليه، مما سمح لمجموعة أخرى من الأشخاص الذين حوصروا في الهجوم بالمغادرة.

عدد القتلى ارتفع إلى 143

وقالت مارغريتا سيمونيان رئيسة تحرير التلفزيون الرسمي الروسي في وقت سابق اليوم، إن عدد القتلى ارتفع إلى 143 لكنها لم تذكر مصدر معلوماتها. ووصفت حالة 44 ناجيا - من بينهم طفلان - بأنها "خطيرة"، في حين أن حالة 16 ضحية أخرى، من بينهم طفل واحد، "خطيرة للغاية".

كما ظهرت لقطات جديدة لأشخاص يصنعون حواجز من الكراسي أثناء محاولتهم تجنب التعرض لإطلاق النار على يد المسلحين.

وشوهدت لقطات منفصلة للتلميذ إسلام، تظهره وهو يوجه الحشد الفارين عبر درج الطوارئ. ويصرخ قائلاً: "بهذه الطريق، الجميع يذهب بهذه الطريقة. الجميع هناك. إلى المعرض، إلى المعرض…. قال إسلام: في البداية سمعنا أصواتًا غريبة في الطابق الأول. لقد ظننا أنه ربما جاءت مجموعة صاخبة". ثم رأى الناس يبدأون بالركض في رعب. لقد رأى رجلاً يُطلق النار عليه أمامه - وأدرك أن عليه الهروب ومساعدة الآخرين. وقال: "لقد فهمت أنني إذا لم أرد، فسوف أفقد حياتي وحياة الكثير من الناس. بصراحة، كان الأمر مخيفًا جدًا".

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صرخ وأشار إلى الناس الخائفين والمذعورين أن يتبعوه. "عندما كنت وسط حشد من الناس، أسير نحو الباب لفتحه، اعتقدت أن [المسلحين] قد يخرجون من الدرج أو من المصعد الكهربائي، ويلقون قنبلة يدوية. الحمد لله لم يحدث شيء. تمكنت من فتح الباب في الوقت المناسب والسماح للجميع بالخروج نحو المعرض. قاد المنقذ المراهق أكثر من 100 شخص إلى مدخل معرض "Crocus" في مبنى مجاور.

كان إسلام، لاعب كرة قدم متحمسًا، وكشف أن والدته كانت في حالة صدمة من الرعب وبكت بسبب ما مر به ابنها. وأضاف إسلام "إن كل هذا حدث أمام عيني. بصراحة، مازلت في حالة صدمة. لقد تم إطلاق النار على رجل أمامي مباشرة، ولا أستطيع التوقف عن التفكير في الأمر".