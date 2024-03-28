living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لص يسرق 63 مليون دولار من العملات المشفرة ثم يعيدها مجاناً

28
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عانى قطاع العملات المشفرة من واحدة من أكبر الحوادث الأمنية هذا العام بعد أن قام أحد المتسللين بسرقة 63 مليون دولار من لعبة تعتمد على تقنية سلاسل الكتل - blockchain.
 
وأكدت لعبة Munchables الحادثة في منشور على موقع X يوم الأربعاء وقالت إنها ستحاول وقف المعاملات. أشار متخصصو بلوكتشين PeckShield إلى أن المتسلل سرق 17400 من عملات إيثر - تبلغ قيمتها حوالي 63 مليون دولار بالأسعار الحالية. وقد دعمت البيانات العامة حول معاملات العملات المشفرة هذا التقدير.
 
ومع ذلك، يبدو أن المستغل قد غير رأيه، وأعاد الأموال بالكامل في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقاً لبيانات بلوكتشين. أعلن Munchables أن "جميع أموال المستخدمين آمنة"، في منشور على X في حوالي الساعة 2:30 مساءً بتوقيت سنغافورة، مضيفاً في منشور منفصل أن المتسلل لم يصر على أي شروط، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
 
مدبولي: مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة "رأس الحكمة" خلال أسابيع
اقتصاد
رأس الحكمةمدبولي: مصر تحصل على الدفعة الثانية من مستحقات صفقة "رأس الحكمة" خلال أسابيع
تم بناء Munchables على Blast، وهو ما يسمى بالطبقة الثانية التي تعد بمعاملات أكثر كفاءة من سلاسل الكتل القائمة بالإضافة إلى نقاط الولاء المشابهة لشركات الطيران.
 
أشاد مؤسس Blast، Tieshun Roquerre، والذي يستخدم الإسم المستعار Pacman، بـ "الدعم المذهل" المطلوب لتأمين أموال Munchables بعد استغلال اليوم، في منشور على X. وأضاف أن "مطور Munchables السابق اختار إعادة جميع الأموال في النهاية دون الحاجة إلى أي فدية".
 
أثار الحادث الأمني موجة من التكهنات التي لا أساس لها بأن اللوم يقع على مطور مارق أو حتى قراصنة كوريين شماليين.
 
وصل عدد عمليات اختراق منصات العملات المشفرة المرتبطة بكوريا الشمالية إلى مستوى قياسي في عام 2023، على الرغم من أن المبلغ الفعلي للأموال المسروقة - ما يزيد قليلاً عن مليار دولار - انخفض بنسبة 40% تقريباً، بناءً على بيانات من مباحث بلوكتشين تشيناليسيس إنك.
 
قامت مجموعة Lazarus Group، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية، بسرقة حوالي 600 مليون دولار من سلسلة الكتل التي تدعم لعبة Axie Infinity، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر الألعاب شعبية في هذا القطاع.
 
كلفت الاستغلالات الأمنية صناعة الأصول الرقمية بشكل عام حوالي 1.8 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض حوالي 50% عن عام 2022، وفقاً لـ Immunefi، وهي منصة تقدم مكافآت للباحثين الذين يكتشفون العيوب الأمنية في برامج العملات المشفرة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   