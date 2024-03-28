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"كيم لا يحب الجينز".. طمسوا سروال مذيع بريطاني لأجله

28
MARCH
2024
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لا تتوقف الرقابة في كوريا الشمالية عند حد، بل وصلت حتى إلى ملابس مقدمي البرامج.
 
طمسوا سروال الرجل!
فقد قررت قناة كوريا الشمالية الحكومية طمس سروال مقدّم برنامج البستنة الخاص بشبكة "بي بي سي" البريطانية، ألان تيتشمارش.
 
وبثّت قناة "سنترال تي في" نسخة عام 2010 من برنامج "أسرار الحديقة"، لجمهور الفترة الصباحية، مع حرصها على التأكد من أنّ المشاهدين لا يرون بنطاله الجينز.
 
كما تناولت "هيئة الإذاعة البريطانية" الخبر، وأوردت أنّ الدولة الكورية الشمالية تحظر الجينز وتعدّه رمزاً للإمبريالية الغربية، واضعةً قوانين تمنع ارتداءه تعود إلى التسعينيات، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
 
وتابعت أنّ الزعيم كيم يونغ إيل كان أعلن حينها أنّ سراويل الجينز رمز للإمبريالية الأميركية، ولا مكان لها في دولة اشتراكية، كما نقلت عنه وكالة أنباء "إن كيه" ومقرّها سيول.
 
وهذه ليست أول مرة، ففي السنوات الأخيرة، كرّرت حملة قمع الثقافة الغربية هذا الحظر، فطلبت صحيفة "رودونغ سينمون" الحكومية من المواطنين في عام 2020 رَفْض ما وصفتها بـ"الثقافة البرجوازية" لمصلحة "نمط حياة اشتراكي متسامٍ".
 
في حين يُقال إنّ الزعيم الحالي، كيم يونغ أون، وهو نفسُه من محبّي الملابس الواسعة، يغضب من سروال الجينز الضيق والقمصان التي تحمل شعارات غربية شائعة في كوريا الجنوبية.
 
كيف وصل البرنامج؟!
ليبقى السؤال: كيف حصلت كوريا الشمالية على برنامج "بي بي سي"؟، خصوصا أن البرامج الغربية نادرة على شاشاتها، لحرص النظام، إلى حدّ الارتياب الشديد، على عدم السماح للثقافة الأجنبية بدخول البلاد.
 
يشار إلى أن هذه ليست هي أول مرة يُبثّ فيها برنامج "أسرار الحديقة" على التلفزيون الكوري الشمالي، حتى إن تيتشمارش فوجئ بظهوره على شاشات التلفزيون في الدولة الاشتراكية.
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