حالة طوارئ في تكساس.. الحرائق تهدد منشأة أسلحة نووية (فيديو)

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دفعت حرائق الغابات في ولاية تكساس الأمريكية، إلى إصدار أوامر إخلاء في بلدات صغيرة وإغلاق منشأة نووية، حيث أدت الرياح القوية والعشب الجاف إلى تأجيج الحريق في منطقة بانهاندل الريفية.

وأصدر حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت إعلان كارثة لـ60 مقاطعة حيث أدت الحرائق المستعرة إلى احتراق ما يقرب من 400 ميل مربع، وفقا لخدمة الغابات في تكساس، وهو أكثر من ضعف حجم المساحة التي احترقت منذ اندلاع الحريق يوم الاثنين.

ولم تذكر السلطات سبب الحريق الذي اجتاح مقاطعات ذات كثافة سكانية منخفضة تحيط بها سهول ممتدة.

وقال أبوت: "نحث سكان تكساس على الحد من الأنشطة التي يمكن أن تثير الشرر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة أحبائهم".

وأغلقت المنشأة الرئيسية التي تقوم بتجميع وتفكيك الترسانة النووية الأمريكية عملياتها ليلة الثلاثاء في ولاية تكساس مع اندلاع الحرائق بالقرب من منشأتها.

وأصدرت "بانتكس" بيانا قالت فيه إنها أوقفت عملياتها مؤقتا حتى إشعار آخر، مبينة أنه "لم يتم احتواء الحريق بالقرب من الشركة".

وذكرت أن "جهود الاستجابة تحولت إلى عمليات إخلاء".

ومنذ عام 1975، أصبحت "بانتكس" الموقع الرئيسي لتجميع وتفكيك قنابلها الذرية في الولايات المتحدة. وقد قامت بتجميع آخر قنبلة جديدة في عام 1991. ومنذ ذلك الحين، قامت بتفكيك آلاف الأسلحة.