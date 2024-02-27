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الخارجية الروسية تطالب دول G7 بإجابات على استفساراتها بشأن نافالني

27
FEBRUARY
2024
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 قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا لن ترد على مجموعة G7 بشأن وفاة نافالني إلا بعد تلقيها إجابات على طلباتها بشأن عيناته في ألمانيا وغير ذلك مما تكتم عليه الغرب.

جاء ذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية من تعليق لزاخاروفا، حيث تابعت: "إن طلب التوضيح الكامل للظروف المحيطة بوفاة أليكسي نافالني غير مقبول بالنسبة لموسكو، وروسيا تعتبر ذلك الطلب محاولة فجة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وقالت زاخاروفا: "دعوهم أولا يقدمون إجابة على طلباتنا فيما يتعلق بنتائج العينات المأخوذة من نافالني في ألمانيا، كما لم نتمكن لأشهر طويلة من تحقيق الوضع في (قضية سكريبال)، وفيما يتعلق بتخريب (السيل الشمالي). وما الذي يحدث بالفعل في الولايات المتحدة ودول أوروبا الأخرى في مجال حقوق الإنسان؟ ما الذي يحدث للإجراءات الديمقراطية خلال الحملة الانتخابية الراهنة في الولايات المتحدة؟".

وأكدت زاخاروفا على أنه "طالما لا توجد إجابات مقنعة على هذه الأسئلة، فلا يحق لدول مجموعة السبع الاعتماد على المعاملة سوى بالمثل من روسيا".

المصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية

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