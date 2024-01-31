وزير الدفاع الصيني: سنواصل دعم روسيا في المسألة الأوكرانية

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قال وزير الدفاع الصيني دونغ جون إن بكين لن تتخلى عن دعم موسكو في المسألة الأوكرانية، رغم الضغوط الأميركية ورغم التهديد الذي يتعرض له التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "نوفوستي".

أضاف خلال مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو: "لقد قدمنا لكم الدعم في القضية الأوكرانية، على الرغم من أن الولايات المتحدة وأوروبا تواصلان الضغط على الجانب الصيني. حتى التعاون الدفاعي بين الصين والاتحاد الأوروبي يتعرض للهجوم، لكننا لن نغير أو نتخلى عن السياسات القائمة بسبب ذلك. لا يجوز لهم ولن يستطيعوا التدخل في التعاون الروسي الصيني الطبيعي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى حاولت في السنوات الأخيرة عزل روسيا، وأن الصين تتفهم ذلك وتحاول تقديم دعم قوي لروسيا الاتحادية.

وشدد دونغ جون على أنه "باعتبارنا القوتين الأكثر أهمية والرئيسية في العالم، يجب الرد بشكل حاسم على التحديات العالمية الشاملة".

وجرت المفاوضات بين وزيري دفاع روسيا الاتحادية والصين عبر الفيديو اليوم.