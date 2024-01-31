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بالفيديو: قتلى وجرحى في حادث مروري مرعب بالمكسيك

31
JANUARY
2024
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قضى 19 شخصا وأصيب 22 آخرون الثلاثاء في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة لنقل البضائع في ولاية سينالوا في شمال غرب المكسيك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
 
ووقع الاصطدام الذي أدى احتراق الحافلة والشاحنة بالكامل في منطقة إيلوتا التي تعد مقصدا سياحيا للكنديين والأميركيين.
 
وقال المدّعية العامة في ولاية سينالوا ساره كينيونيز "أحصينا 19 جثة. سيستغرق التعرّف إليها بعض الوقت، نظرا إلى أنها متفحّمة".
 
وأضافت "كلما توفرت لدينا بيانات للأشخاص المتوفين، سنشاركها وكذلك الأمر بالنسبة لبيانات الأشخاص الذين قضوا في المستشفيات".
 
وكانت الحافلة قد انطلقت من مدينة غوادالاخارا وكانت متجهة إلى لوس موتشيس في ولاية سينالوا التي تعرف أيضا بأنها أحد معاقل عصابات الإتجار بالمخدرات في المكسيك.
 
وتكثر في المكسيك حوادث السير، ففي 21 نوفمبر الماضي قضى 12 شخصا على الأقل وأصيب 58 آخرون في انقلاب حافلة للركاب على طريق في ولاية فيراكروز، في خليج المكسيك.
 
وفي أغسطس أدى حادث على طريق يربط بين واخاكا وبويبلا تعرّضت له حافلة كانت غالبية ركابها من المهاجرين الفنزويليين، إلى مصرع 16 شخصا.
 
وأدى انحراف حافلة عن الطريق في منطقة جبلية في ولاية واخاكا في 5 يوليو إلى مصرع 27 شخصا.
 
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