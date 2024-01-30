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في حادث نادر في بريطانيا...مقتل رجل في لندن برصاص الشرطة

30
JANUARY
2024
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قتل شرطيون مسلحون رجلا يحمل قوسا ونشابا في جنوب شرق لندن صباح الثلاثاء، في حادث نادر في بريطانيا حيث لا يحمل معظم عناصر الشرطة أسلحة نارية.
     
وبحسب شرطة لندن، فإن الرجل البالغ من العمر 30 عاما، هدد بمهاجمة سكان. وكان يحمل أسلحة بما في ذلك القوس والنشاب، بحسب الشرطة.
     
وأضاف المصدر أن "عناصر الشرطة المحلية توجهوا إلى مكان الحادث للتحاور مع الرجل" لكن بعد تلقيهم تهديدات تم استدعاء شرطيين مسلحين حضروا "بسرعة" إلى الموقع.
     
وقالت شرطة لندن: "دخل الرجل المنزل وتم استخدام سلاح ناري". ورغم محاولة معالجة اصابته توفي الرجل بحسب سكوتلانديارد.
     
وفقا لسيب أدجي أدوه احد المسؤولين في شرطة لندن، فإن الشرطيين يستخدمون أسلحتهم "نادرا جدا" و"يدركون ويتوقعون أنه عندما يفعلون ذلك، سيتم درس أفعالهم عن كثب".

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