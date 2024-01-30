موسكو تعتبر تعليق تمويل الأونروا "عقاباً جماعياً"

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ندّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي قررته الولايات المتحدة بشكل خاص، معتبرا ذلك "عقابا جماعيا" للفلسطينيين.



وأعلنت دول رئيسية مانحة للأونروا، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمانيا واليابان، تعليق تمويلها في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وقال لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الغامبي في موسكو إن "ما حدث ويحدث هو عقاب جماعي، يحظره القانون الإنساني الدولي" داعياً إلى إجراء "تحقيق" لكشف الحقائق.



وأضاف: "لكن إذا تم استبدال هذا التحقيق بعقاب جماعي للأونروا، وبشكل خااص لأولئك الذين قدمت لهم الأمم المتحدة مساعدة لا تقدر بثمن، فأعتقد أنه قرار سيء".





