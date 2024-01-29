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قمة ايطالية- افريقية حول “مشاريع الشراكة الاستراتيجية مع الدول الافريقية لمواجهة جذور اسباب الهجرة”

29
JANUARY
2024
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افتتحت القمة الايطالية الافريقية مساء الاحد، بعشاء رسمي استضافه الرئيس الايطالى سيرجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي الايطالي، بحضور زهاء 25 رئيس دولة افريقي وممثلين عن مؤسسات الاتحاد الاوروبي

وأشارت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني في تصريح، الى ان “الهدف من القمة الايطالية الافريقية المقامة حاليا في العاصمة الايطالية روما هو تقديم وجهة النظر الايطالية حول تنمية القارة الافريقية على اساس خطة ماتي”.

وتحدثت عن “مشاريع الشراكة الاستراتيجية مع الدول الافريقية لمواجهة جذور اسباب الهجرة والقضاء على عصابات الاتجار بالبشر وعصابات التهريب والتي تعمل على تحويل ايطاليا لمركز طاقة لتموين افريقيا، في الوقت الذي تعمل فيه اوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي بعد قرار روسيا غزو اوكرانيا”.

وتتمثل القضية الأساسية في هذا المؤتمر، في الكشف عن “خطّة ماتي، التي سُمّيت على اسم إنريكو ماتي مؤسس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني”، الذي دعا في الخمسينيات إلى إقامة علاقة تعاون مع الدول الإفريقية، من خلال مساعدتها على تطوير مواردها الطبيعية.

وتعهّدت إيطاليا، التي ترأس هذه السنة مجموعة الدول السبع، جعل تنمية إفريقيا موضوعاً رئيسياً خلال فترة رئاستها، وذلك جزئياً لتوسيع نفوذها في القارة حيث زادت قوى مثل الصين وروسيا وتركيا والهند واليابان، من ثقلها السياسي.

ويحضر ممثلون عن أكثر من 25 دولة إلى مجلس الشيوخ، إلى جانب ممثلين عن وكالات تابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي.

ومن أبرز المسؤولين الأفارقة الذين أُعلن عن حضورهم، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الرئيسين التونسي قيس سعيّد والسنغالي ماكي سال، إضافة إلى رؤساء جزر القمر وجمهورية الكونغو وإيريتريا وغانا وكينيا وموريتانيا والموزامبيق وزامبيا. وأرسلت دول أخرى، مثل الجزائر وتشاد ومصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وزراء.

 

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