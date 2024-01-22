الداخلية الألمانية تقدم التسهيلات للمقيمين الاسرائيليين في المانيا

A + A -

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم، أن الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا يمكنهم البقاء حتى 26نيسان من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها بدون تأشيرة.

ويأتي هذا على خلفية الصراع الذي اندلع عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة. وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 كانون الثاني إلى 26 نيسان سيتم إعفاؤهم وفقا للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: "سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وهذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة".