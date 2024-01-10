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المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أنها تحقّق في مقتل صحافيين بغزة

10
JANUARY
2024
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الشرق الأوسط السعودية: لاهاي-

أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق صحافيين في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة حيث قُتل عشرات المراسلين.

 

وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، تحدّثت فيها عن جرائم حرب على خلفية مقتل صحافيين خلال تغطيتهم الإعلامية للنزاع، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وأعلنت المنظمة غير الحكومية، الاثنين، أن «مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحافيين».

 

وأكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن «تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو (حزيران) 2014».

 

منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر، قُتل 79 شخصا على الأقل بين صحافيين وإعلاميين، غالبيتهم من الفلسطينيين، وفق لجنة حماية الصحافيين ومقرّها في نيويورك.


الشرق الأوسط,الشرق الأوسط
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