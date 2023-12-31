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حصيلة النزاع في سوريا خلال عام 2023 : أكثر من 4360 قتيلًا

31
DECEMBER
2023
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قتل أكثر من 4360 شخصًا في سوريا خلال عام 2023، في حصيلة سنوية لنزاع إستنزف البلاد منذ عام 2011،  وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
     
وسجل العام 2022 حوالى 3800 قتيل، في حصيلة سنوية كانت الأدنى منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011، وفق المرصد.
     
وتشمل حصيلة عام 2023 بحسب المرصد 1889 مدنيًا بينهم 241 إمرأة و307 أطفال.
     
ومن بين القتلى كذلك، 898 عنصرًا من قوات النظام ونحو 600 مقاتل من مجموعات موالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.
     
ويتوزع باقي القتلى على عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل معارضة، وقوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية والتشكيلات العاملة معها.
     
وأفاد المرصد الأحد عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في قصف صاروخي نفذته قوات النظام مساء السبت على سوق شعبي ومناطق سكنية في مدينة إدلب، كما أصيب 14 شخصًا آخرين بجروح بينهم أطفال.

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