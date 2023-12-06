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بوتين يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية والإمارات

6
DECEMBER
2023
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يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بزيارة تشمل السعودية والإمارات، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز الشراكات المهمة بالنسبة لموسكو، والبحث في قضايا الطاقة والسياسة الإقليمية، حسب ما أعلن الكرملين.
 
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين سيُجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا التعاون في قطاع النفط.
 
وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف قد صرح، بأن الرئيس الروسي سيزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع، مضيفاً بالقول: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات، وستكون هناك أيضاً زيارة عمل، وآمل في أن تكون هذه الزيارة جيدة جداً"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
 
وأوضح أن بوتين سيتطرّق إلى العلاقات الثنائية والحرب بين إسرائيل وحماس والسياسة الدولية، بالإضافة إلى خفض إنتاج النفط في إطار عمل تحالف "أوبك+" الذي انضمت إليه روسيا.
 
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الرسمية.
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