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روسيا تصنف حركة المثليين متطرفة وتحظر نشاطها

30
NOVEMBER
2023
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أفاد مراسل "تاس"، بأن المحكمة العليا في روسيا اعتبرت حركة المثليين حركة متطرفة وحظرت أنشطتها في البلاد.

وجاء في قرار المحكمة: "تمت تلبية مطالبة وزارة العدل الروسية، باعتبار أوساط المثليين كحركة متطرفة". وجاء في قرار المحكمة، أنه يخضع للتنفيذ الفوري.

وأشار المراسل إلى أن جلسة المحكمة العليا، عقدت خلف أبواب مغلقة لوجود مواد سرية في القضية، ولم يحضر ممثلو الطرف المتهم إلى قاعة المحكمة.

واستغرقت دراسة الأدلة التي قدمتها وزارة العدل أمام المحكمة نحو أربع ساعات، تم بعدها النطق بقرار المحكمة الذي يتضمن الحكم نفسه لكنه لم يتضمن عرض أو شرح الدوافع التي جعلت المحكمة تتخذ هذا الحكم.

وسبق أن رفعت وزارة العدل الروسية، دعوى قضائية لحظر حركة المثليين في روسيا. وجرت الإشارة في الدعوى إلى مختلف علامات ومظاهر التوجه المتطرف في أنشطة الحركة على أراضي روسيا، بما في ذلك التحريض على الكراهية الاجتماعية والدينية.

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