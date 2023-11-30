مصرع 13 شخصا بحريق في نزل في كازاخستان

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أفاد المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ في ألماتا، وهي أكبر مدينة في كازاخستان، بأن حريقا اندلع في مبنى تم تحويله إلى نزل جماعي في هذه المدينة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وجاء في بيان المكتب: "في الساعة 05:33 (02:33 بتوقيت موسكو) من يوم 30 نوفمبر، تم الإبلاغ عن حريق في شارع عدي شاريبوف في ألماتا. وخلال 7 دقائق وصلت سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث. وعند وصول رجال الإطفاء كانت النيران مشتعلة في الطابق السفلي من المبنى السكني المكون من ثلاثة طوابق، حيث تم تحويل الطابق الأول والطابق السفلي إلى نزل( هوستل)".

ووفقا للبيان، تم إطفاء الحريق الساعة 06:22 بالتوقيت المحلي. وبشكل مبدئي تم العثور خلال فحص مكان الحادث، على 13 ضحية ويجري تحديد هوياتهم، وتدل التحقيقات المبدئية على أنهم تسمموا بغاز أول أكسيد الكربون، وكذلك تم نقل شخصين إلى المستشفى نتيجة الحادث.

ووفقا لأحدث البيانات، كان هناك 72 شخصا في النزل، وتمكن 59 من الخروج من المبنى بأنفسهم، لا يزال التحقيق مستمرا للتعرف على أسباب الحادث.