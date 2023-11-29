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الزعيم كيم يتلقى صورا لمواقع أميركية "حساسة" عبر قمر اصطناعي

29
NOVEMBER
2023
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الزعيم كيم جونغ أون، تلقى صورا لمواقع حساسة في الولايات المتحدة، التقطها قمر اصطناعي للتجسس أطلقته بيونغيانغ في الآونة الأخيرة.
 
وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم جونغ أون تلقى صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وحاملات طائرات أميركية في قاعدة نورفولك البحرية.
 
وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر اصطناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
 
وأبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي الإثنين بأن إطلاقها للقمر الاصطناعي يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.
 
واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي.
 
عصر جديد لكوريا الشمالية.. كيم يحتفل بإطلاق "حارس الفضاء"
 
وفي مشاركة نادرة في مجلس الأمن، قال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ إن البلدان الأخرى لا تواجه أي قيود على الأقمار الاصطناعية.
 
وأضاف: "لا توجد دولة في العالم في بيئة أمنية أخطر من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. يهددنا طرف معاد هو الولايات المتحدة بالسلاح النووي".
 
وتابع "إن تطوير واختبار وتصنيع وامتلاك أنظمة أسلحة تعادل تلك التي تملكها الولايات المتحدة أو تطورها هو حق مشروع لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".
 
وسخر من الاتهامات الأميركية بأن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ساعدت كوريا الشمالية في تحسين إمكاناتها الصاروخية متسائلا إن كانت الولايات المتحدة تضع الأقمار الاصطناعية في المدار بواسطة "المنجنيق"، وفقما نقلت "فرانس برس".
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