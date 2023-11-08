انتشال 35 جثمانا من تحت ركام منازل قصفتها إسرائيل بمحيط مسجد وسط مخيم جباليا

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تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 35 جثمانا من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي بالحزام الناري قبل أيام في محيط مسجد الأشقر وسط مخيم جباليا في قطاع غزة.



وأفادت الأنباء يوم 31 أكتوبر الماضي بوقوع "مجزرة" كبيرة قرب مسجد الأشقر في مخيم جباليا وراح ضحيتها 17 قتيلا في قصف منزل عائلة ثابت في الزوايدة.



وحينها أيضا، أفادت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا "تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.



وقال شهود عيان إن "مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا" الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.



وأشاروا إلى أن مربعا سكنيا كاملا تم تدميره تدميرا كاملا. مؤكدين أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال.



واليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".



وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".



وتقول السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس"، 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، واحتجاز أكثر من 240 رهينة.



المصدر: RT



