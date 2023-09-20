الرئيس الإيراني يرفع نسخة من القرآن الكريم من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارا للاعتداءات على المصحف

- الكراهية تجاه الإسلام والفصل الثقافي في المجتمعات الغربية مثل منع الحجاب وتنديس القرآن لا تستحق المبالاة

- احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة.

- يجب حماية نواة المجتمع الذي يقوم على الزواج بين المرأة والرجل

- أي تهجم على المفاهيم الطبيعية ومنها مفهوم الأسرة هو تهجم على الإنسانية.

- هناك أمل بإقامة نظام عالمي جديد ومنصف مع ظهور قوى جديدة.

- بعض الدول تسعى إلى نشر الفتن في مناطق مختلفة من العالم.

- المجتمع الدولي ودول في غرب آسيا اكتشفت اليوم حقيقة الديمقراطيات الغربية التي تسعى لإطالة أمد الحروب.

- نطالب جميع المراجع الدينية بالوفاء بالتزاماتها بحماية الأسرة.