الرئيس الإيراني يرفع نسخة من القرآن الكريم من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استنكارا للاعتداءات على المصحف

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- الكراهية تجاه الإسلام والفصل الثقافي في المجتمعات الغربية مثل منع الحجاب وتنديس القرآن لا تستحق المبالاة
- احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة.
- يجب حماية نواة المجتمع الذي يقوم على الزواج بين المرأة والرجل
- أي تهجم على المفاهيم الطبيعية ومنها مفهوم الأسرة هو تهجم على الإنسانية.
- هناك أمل بإقامة نظام عالمي جديد ومنصف مع ظهور قوى جديدة.
- بعض الدول تسعى إلى نشر الفتن في مناطق مختلفة من العالم.
- المجتمع الدولي ودول في غرب آسيا اكتشفت اليوم حقيقة الديمقراطيات الغربية التي تسعى لإطالة أمد الحروب.
- نطالب جميع المراجع الدينية بالوفاء بالتزاماتها بحماية الأسرة.
- احترام الأديان يجب أن يتصدر قائمة الأولويات في الأمم المتحدة.
- يجب حماية نواة المجتمع الذي يقوم على الزواج بين المرأة والرجل
- أي تهجم على المفاهيم الطبيعية ومنها مفهوم الأسرة هو تهجم على الإنسانية.
- هناك أمل بإقامة نظام عالمي جديد ومنصف مع ظهور قوى جديدة.
- بعض الدول تسعى إلى نشر الفتن في مناطق مختلفة من العالم.
- المجتمع الدولي ودول في غرب آسيا اكتشفت اليوم حقيقة الديمقراطيات الغربية التي تسعى لإطالة أمد الحروب.
- نطالب جميع المراجع الدينية بالوفاء بالتزاماتها بحماية الأسرة.